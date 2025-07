Politico inglese scippato dell'orologio a Capri

Lo hanno pedinato, aggredito e gli hanno poi strappato il suo orologio da 200mila euro, mentre era in vacanza a Capri. Protagonista, suo malgrado, il politico britannico Ara Darzi, 65 anni, membro della Camera dei Lord ed ex sottosegretario alla Sanità nel governo laburista di Gordon Brown. In questi giorni era in sosta con il suo yacht sull’isola, in compagnia di alcuni amici.