Pippo Baudo e la sua passione per il calcio

È morto a Roma all'età di 89 anni Pippo Baudo. Simbolo della tv italiana, ha condotto tredici Festival di Sanremo e decine di programmi di grande successo, da "Canzonissima" a "Domenica in". La notizia, appresa da fonti vicine alla famiglia, è stata confermata dal suo storico legale e amico fraterno, l'avvocato Giorgio Assumma. L'ultima sua uscita pubblica risaliva alla festa per i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore, sorridente anche se in sedia a rotelle immortalato in vari scatti contornato da tanti amici, mentre a febbraio di quest'anno era apparso in una foto social con Tullio Solenghi e Massimo Lopez. Pippo Baudo si è spento serenamente in ospedale, al Campus Biomedico di Roma, circondato dagli affetti delle persone più care.