Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL RACCONTO

Pietre, bombe carta e cassonetti incendiati: la guerriglia di Torino

Scontri con la polizia durante il corteo per Askatasuna, sgomberato nelle scorse ore

di Silvia Vada
20 Dic 2025 - 21:35
01:34 
video evidenza
torino