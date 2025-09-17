Pavia, non si fermano all'alt della polizia: si schiantano

Il furto, la fuga, lo schianto l'auto che termina la sua corsa ribaltata e distrutta in mezzo alla carreggiata, a bordo quattro minorenni. Bambini che scorrazzano per le nostre strade a bordo di macchine rubate. Succede sempre più di frequente questa volta per le strade di Vigevano in provincia di Pavia. Sono le 2 del mattino quando una pattuglia incrocia quell'auto che corre a folle velocità, all'alt degli agenti accelera ancora di più, ma la fuga dura poco in una curva la macchina si schianta contro una recinzione e si rovescia. Nessun ferito questa volta e i 4 ragazzini tutti tra i 15 e i 17 anni non rischiano nulla, perché in quanto minorenni non sono imputabili, esattamente come accaduto per i 4 bambini rom che il 12 agosto a Rozzano alle porte di Milano sempre a bordo di un'auto rubata hanno falciato e ucciso la pensionata 71enne Cecilia De Astis.