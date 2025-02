Passaporti, un mercato nero per agevolare l'immigrazione dal Bangladesh

Un mercato nero dei visti, per fare entrare in Italia decine di migranti provenienti dal Bangladesh. A metterlo in piedi, secondo la procura di Roma, un ristoratore bengalese e due suoi connazionali, che potevano contare sia sulla presunta compiacenza di alcuni funzionari impiegati all'Ambasciata italiana a Dahka, sia su una rete di imprenditori disposti ad aiutarli, anche in vista dei click-day.