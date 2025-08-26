Parroco dell'Avellinese espone la bandiera palestinese sull'altare

"Esporla non significa schierarsi politicamente: è appoggiare un popolo che sta pagando per le scelte sbagliate dei terroristi", spiegadi Andrea Noci
Don Vitaliano Della Sala, parroco di Mercogliano (Avellino), ha deciso di coprire l'altare con una bandiera palestinese. "Esporla non significa schierarsi politicamente: è appoggiare un popolo che sta pagando per le scelte sbagliate dei terroristi", spiega. "Domenica, dopo la messa, alcuni fedeli sono venuti a chiedere spiegazioni. Molti confondono la bandiera con quella di Hamas: sarebbe come confondere la bandiera delle Brigate rosse con quella italiana", dice. "I miei fedeli mi conoscono e sanno che quando prendo posizione non la impongo a nessuno, la mia comunità è libera di contestarla. Noi cristiani abbiamo un segreto per non sbagliarci, schierarsi sempre in maniera convinta nei confronti delle vittime, come ci ha detto Gesù Cristo", spiega.
Commenti (0)