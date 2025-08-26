Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
a mercogliano

Parroco dell'Avellinese espone la bandiera palestinese sull'altare

"Esporla non significa schierarsi politicamente: è appoggiare un popolo che sta pagando per le scelte sbagliate dei terroristi", spiega

di Andrea Noci
26 Ago 2025 - 21:10
01:32 

Don Vitaliano Della Sala, parroco di Mercogliano (Avellino), ha deciso di coprire l'altare con una bandiera palestinese. "Esporla non significa schierarsi politicamente: è appoggiare un popolo che sta pagando per le scelte sbagliate dei terroristi", spiega. "Domenica, dopo la messa, alcuni fedeli sono venuti a chiedere spiegazioni. Molti confondono la bandiera con quella di Hamas: sarebbe come confondere la bandiera delle Brigate rosse con quella italiana", dice. "I miei fedeli mi conoscono e sanno che quando prendo posizione non la impongo a nessuno, la mia comunità è libera di contestarla. Noi cristiani abbiamo un segreto per non sbagliarci, schierarsi sempre in maniera convinta nei confronti delle vittime, come ci ha detto Gesù Cristo", spiega.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri