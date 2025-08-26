Parroco dell'Avellinese espone la bandiera palestinese sull'altare

Don Vitaliano Della Sala, parroco di Mercogliano (Avellino), ha deciso di coprire l'altare con una bandiera palestinese. "Esporla non significa schierarsi politicamente: è appoggiare un popolo che sta pagando per le scelte sbagliate dei terroristi", spiega. "Domenica, dopo la messa, alcuni fedeli sono venuti a chiedere spiegazioni. Molti confondono la bandiera con quella di Hamas: sarebbe come confondere la bandiera delle Brigate rosse con quella italiana", dice. "I miei fedeli mi conoscono e sanno che quando prendo posizione non la impongo a nessuno, la mia comunità è libera di contestarla. Noi cristiani abbiamo un segreto per non sbagliarci, schierarsi sempre in maniera convinta nei confronti delle vittime, come ci ha detto Gesù Cristo", spiega.