Parma, processo neonati sepolti: mostrata foto corpicino, ex Petrolini esce dall'aula

Chiara, la 22enne accusata del duplice omicidio dei suoi due neonati, è rimasta in aula appena quindici minuti

di Chiara Ottaviani
15 Set 2025 - 19:27
01:30 

È rimasta in aula appena quindici minuti, davanti ai giudici della Corte d'Assise di Parma, Chiara Petrolini, la 22enne accusata del duplice omicidio dei suoi due neonati, partoriti in casa e poi sepolti nel giardino della villetta di famiglia a Traversetolo, nel Parmense, nell'agosto 2024. In aula erano presenti anche i genitori dell'imputata e l'ex fidanzato, che non ha retto e si è allontanato quando hanno mostrato l'immagine del corpicino del suo secondo bambino.

