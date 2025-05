Ha accoltellato la moglie ed è scappato in auto, ma durante la fuga è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è morto sul colpo. È successo a San Secondo, un comune di poco meno di 6mila abitanti in provincia di Parma. Sono stati i due figli più piccoli di 6 e 8 anni a dare l'allarme dopo la lite tra i genitori.