Parcheggiatore accoltellato a Catania, le immagini che hanno incastrato l'omicida

Dopo la lite,"l'indagato estrae un'arma da taglio e colpisce l'altro uomo all'addome. Poi la fuga
Una lite tra due uomini che si contendono un parcheggio abusivo. Ci sarebbe questo dietro la morte di un 40enne, Alessandro Indurre, ferito mortalmente con un'arma da taglio da un "collega rivale", un etiope di 37 anni, Habtom Hailu, arrestato e reo confesso, al culmine di una lite davanti il parcheggio di un supermercato nel centralissimo corso Sicilia a Catania.
La scena, drammatica, viene registrata dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nel filmato, che confluirà nel fascicolo dell'inchiesta aperta dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla sostituta Martina Nunziata Bonfiglio, si vedono i due litigare. Poi l'indagato estrae un'arma da taglio, colpisce il "rivale" all'addome e fugge subito dal parcheggio. Il 40enne compie dei passi, quindi cade a terra, tra i passanti in fuga.
