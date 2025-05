Papa Leone XIV tra la pace in Ucraina e Medioriente e l'incontro con Sinner

Sorridenti e felici di incontrare il papa, nonostante la sofferenza per la guerra. Sono arrivati da Ucraina, Libano, Medioriente, sono i partecipanti al Giubileo delle Chiese orientali che in aula paolo vi sono stati ricevuti da Leone XIV. Papa Prevost prega per la pace, ancora una volta, e rilancia l'invito della Santa Sede al negoziato, sulle orme di Francesco che più volte si era offerto come mediatore. Con Sinner, prima dell'udienza, un incontro speciale: Leone XIV è un appassionato di tennis.