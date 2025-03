Papa Francesco in una piazza San Pietro vuota, l'immagine storica di cinque anni fa

Sono passati cinque anni dal 27 marzo 2020, quando Papa Francesco si trovò solo e sotto la pioggia e in una piazza San Pietro vuota. L'immagine, trasmessa dal Vaticano durante il lockdown per la pandemia di coronavirus fece il giro del mondo e passò alla storia. In quell'occasione dal Pontefice arrivò la benedizione "Urbi et Orbi" e la preghiera per la fine della pandemia. La preghiera si tenne sul sagrato della Basilica in un silenzio assordante, lo stesso delle città di quei giorni.