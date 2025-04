Papa Francesco, cosa ne sarà dei suoi telefono, tablet e pc?

I dispositivi di Francesco sono al momento custoditi dalla Segretaria di Stato, ma è probabile che a decidere, se farne dei cimeli da conservare o da distruggere, sarà il futuro Pontefice. In analogia che fine faranno le chat e le mail, e i contenuti che il Papa era solito salvare su un cloud? Non ha lasciato nessuna disposizione in proposito. Viene da pensare che non fosse tra gli strenui difensori della privacy. Almeno la propria.