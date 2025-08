I giocatori sono un po' sbiaditi, gli ingranaggi devono essere rimessi a nuovo, ma questo calcioballila è un vero miracolo, almeno per la sua proprietaria milanese, Paola Silva Coronel. Nel 2000, fresca di laurea in Architettura, aveva pubblicato un annuncio su un giornale per acquistarne uno usato. E la proposta di vendita si è materializzata, esattamente 25 anni dopo.