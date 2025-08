Palermo, pallavolista 20enne morta in piscina durante una festa

Una ragazza di 20 anni, Simona Cinà, è stata trovata morta venerdì notte in una piscina durante una festa di laurea in una villa privata a Bagheria (Palermo). La giovane, giocatrice di pallavolo, sarebbe finita in acqua e non sarebbe riuscita a mettersi in salvo. Ad accorgersi della morte sono stati alcuni giovani che partecipavano alla festa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare la giovane. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Bagheria. La villa è stata sequestrata e sul corpo della giovane i magistrati di Palermo hanno disposto l'autopsia. Per tutta la notte sono stati ascoltati gli altri partecipanti alla festa.