Palermo, che cosa non torna sulla morte di Simona Cinà

Vent'anni, sportiva e salutista. Nuotava come un pesce ripetono i familiari, eppure non avrebbe urlato aiuto e nessuno avrebbe notato la sua caduta in una festa con 80 ragazzi che ballano gomito a gomito intorno a una piscina. Nella ricostruzione di quella serata c'è un buco nero di circa 50 minuti. Villa e piscina non sono state messe sotto sequestro. Intanto, la Procura di Termini Imerese ha sentito i testimoni, che definisce collaborativi.