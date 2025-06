Palermo, appalti truccati nella Sanità per 130 milioni, 10 misure cautelari

La Procura di Palermo ha smascherato un comitato d’affari che pilotava gli appalti nella sanità siciliana, truccando gare per oltre 130 milioni di euro. Dieci misure cautelari, 15 indagati e 7 aziende coinvolte. I reati ipotizzati sono corruzione, turbativa d’asta e uso di fatture false. I bandi erano confezionati su misura per aziende amiche, mentre i funzionari ricevevano denaro, incarichi e favori. Al centro dell’inchiesta Antonino Maria Sciacchitano, ex presidente del collegio sindacale dell’Ospedale Civico, finito ai domiciliari con un imprenditore campano. Intercettazioni e perquisizioni documentano un sistema radicato e sistemico.