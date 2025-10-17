Funerali carabinieri uccisi, "Un sogno l'Arma, volate in alto"

"Mio padre ha scelto una strada fatta di coraggio, sacrificio e responsabilità", ha proseguito il giovane visibilmente commosso. "Per lui era importante quel senso di responsabilità che era costantemente presente in lui, insieme alla pacatezza e alla modestia sincera. Queste sono le qualità che ha sempre cercato di trasmettermi e anche se questa insensata tragedia lo ha strappato a me e all'affetto di tutti coloro che lo hanno amato, io voglio credere che questa eredità caratteriale e morale continui a parlarmi anche nel silenzio".