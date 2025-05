Padova, faceva l'elemosina davanti al bar, oggi è assunto come cameriere: la rinascita di Lorenz

Da orfano in Nigeria a cameriere in una pasticceria di Padova, Lorenz, 32 anni e padre di due figli, racconta una storia di dolore, speranza e riscatto. Dopo la morte dei genitori, è cresciuto con la nonna che gli ha insegnato a lavorare e a non tirarsi mai indietro. Passato per la Libia e sbarcato a Lampedusa su un barcone, è stato separato dalla sua compagna e inviato a Padova. Qui, ogni mattina, apriva la porta ai clienti di una pasticceria vicino al Duomo, dove i titolari, colpiti dalla sua gentilezza e perseveranza, hanno deciso di assumerlo. "È stato difficile, lì tanta gente muore, c'è la guerra. Per fortuna sono arrivato a Padove, dice Lorenz