coinvolte due imbarcazioni

Ostia, incendio in un rimessaggio: barche in fiamme e alta colonna di fumo

Le fiamme hanno coinvolto due imbarcazioni, arrivando fino a ridosso del canneto esterno al muro perimetrale a causa del vento

10 Ago 2025 - 11:40
Un incendio sta interessando, ad Ostia, in via delle Orcadi, un rimessaggio di barche nella zona di Fiumara Grande, lungo l'asse della foce del Tevere. Sul posto stanno intervenendo diversi mezzi dei vigili del fuoco. Una lunga colonna di fumo nero è visibile da diverse parti del litorale romano e dalle spiagge.

Dalla mattinata i vigili del fuoco sono in azione con due squadre di terra, una motobarca, quattro autobotti, il carro autoprotettori. Le cause del rogo risultano essere al momento imprecisate e nessuna persona è rimasta coinvolta. Due le imbarcazioni coinvolte dalle fiamme, arrivate ormai a ridosso di un canneto, esterno al muro perimetrale del cantiere a causa del vento.

