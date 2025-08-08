Orrore a Sesto San Giovanni, sequestra e violenta due minorenni: fermato un 40enne

Sequestrate in casa e violentate. Venti minuti di orrore a Sesto San Giovanni per due amiche di 15 e 16 anni. Avevano trascorso il pomeriggio al parco, stavano tornando a casa, in zona stadio, ma non si erano accorte di un uomo alle loro spalle che le stava seguendo. Le ha seguite fino in ascensore, poi quando hanno estratto le chiavi di casa lui ha tirato fuori un cacciavite e le ha minacciate. Così si è fatto aprire l’appartamento dove le ha bloccate per venti minuti: erano sole, i genitori, erano fuori. Ed è iniziato l’incubo: ha cominciato a farle bere e poi le ha violentate entrambe.

