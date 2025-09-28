Operazione strade sicure a Milano

Contro l'insicurezza percepita da chi abita o visita Milano, ora arrivano loro. Sono i militari impegnati nell'operazione strade sicure: dal Duomo alla Stazione Centrale, dagli aeroporti al castello Sforzesco, una presenza costante. Era l'agosto del 2008 quando questo progetto partì in tutta Italia con l'obiettivo di contrastare la criminalità e supportare la popolazione civile. I compiti dei soldati spaziano dal mantenimento dell'ordine pubblico fino al soccorso sanitario, per questo devono superare un adeguato addestramento. Ora, con l'arrivo delle Olimpiadi Milano-Cortina, la presenza dell'esercito sul campo verrà ulteriormente incrementata.