Lavoravano in nero due dei tre operai morti a Napoli, nel quartiere Arenella, dopo essere precipitati da un'impalcatura alta 20 metri in un cantiere privato. Luigi Romano, 67 anni, e Vincenzo del Grosso, 53, non risultano regolarmente inquadrati a differenza di Ciro Pierro, 61enne regolarmente sotto contratto.