Omicidio Tramontano, confermato in Appello l'ergastolo a Impagnatiello

Alessandro Impagnatiello è stato condannato anche in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, che era al settimo mese di gravidanza, il 27 maggio di due anni fa nella loro abitazione a Senago, nel Milanese. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado. In Appello i giudici hanno escluso l'aggravante della premeditazione, mentre hanno confermato quella della crudeltà. La sorella di Giulia attacca i giudici con un post su Instagram: "Disgustata".