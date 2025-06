Omicidio Crox, "nessuno stato di incoscienza per i condannati ma esaltazione adrenalinica"

Ucciso brutalmente per un piccolo debito di droga. Per pochi euro non pagati i suoi assassini si sono accaniti su di lui. Accoltellato in varie parti del corpo e abbandonato tra i cespugli incolti del parco Baden Powell di Pescara. Lo scorso 23 giugno Christopher Thomas Luciani, soprannominato dagli amici Crox, è stato ucciso a soli 16 anni da due coetanei, condannati in primo grado a 19 e 16 anni di carcere.