Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva verso il rinvio a giudizio

"Processate Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli". La richiesta della procura di Rimini è stata formalizzata dopo un'indagine durata quasi due anni. L'uomo è nel carcere della città romagnola dalla scorsa estate. Da allora è stato un susseguirsi di botta e risposta giuridici tra accusa e difesa, mentre lui, continuando a proclamarsi innocente, ha da poco concluso il secondo sciopero della fama contro la sua detenzione. La procura ha invece confermato tutte e 4 le aggravanti contestate: la crudeltà, i futili motivi, la premeditazione e l'assalto in garage avvenuto con il buio, che avrebbe impedito alla 78enne in pensione di difendersi.