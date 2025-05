Omicidio Martina Carbonaro, in migliaia alla fiaccolata per la 14enne

È straziata da rabbia e dolore la mamma di Martina Carbonaro, in prima fila alla fiaccolata organizzata ad Afragola dopo il ritrovamento del corpo di sua figlia e la confessione del 19enne che frequentava la giovane. Non pensava che Alessio Tucci potesse essere violento, nelle ore delle ricerche di Martina lui era in casa con loro, assieme al padre, per dare una mano. Ora ripete di non poter perdonare.