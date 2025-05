Omicidio Giulia Tramontano, il dolore della sorella Chiara raccontato in un libro

"In questa vita avrei voluto fare di più. Avrei voluto salvarti. Avrei voluto che il destino fosse meno crudele e non permettesse che mani violente ti strappassero da noi". Un post sui social per ricordare Giulia, nel giorno del suo compleanno, e un libro per cercare di lenire il dolore: Chiara Tramontano si affida alla scrittura come atto liberatorio per quella rabbia che - a distanza di due anni dall'omicidio della sorella e del bambino che portava in grembo - non si placa.