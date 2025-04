Omicidio Gigiò, la mamma: "Il killer di mio figlio appare sui social"

Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo, per tutti "Giogiò", non riesce a nascondere la rabbia da quando ha visto pubblicate sui social alcune conversazioni. Giogiò aveva 24 anni, fu ucciso con tre colpi di pistola sparati alla schiena in piazza Municipio, nel cuore di Napoli la notte del 31 agosto 2023. Luigi Baldi, condannato a 20 anni per l'omicidio del giovane musicista, chiama i suoi familiari e poi la nonna mostra online il fermo immagine della video chiamata, e scrive "Tutto passa".