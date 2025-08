Omicidio di Gemona, la vittima stava per trasferirsi in Colombia

Ucciso il giorno prima che partisse per la Colombia insieme alla compagna e alla bambina: le due assassine, secondo gli inquirenti, non volevano quel trasferimento nel Paese del Sud America, lì dove Alessandro Venier avrebbe voluto cominciare una nuova vita. Il pm di Udine ha potuto delineare meglio il movente del macabro omicidio di Gemona (Udine) dopo aver interrogato Lorena Venier per tre ore.