Olmedo, bimbo di 4 anni muore in auto sotto il sole

Un bambino di 4 anni si sarebbe allontanato da casa nel pomeriggio, mentre il padre e la madre stavano riposando. Per essere ritrovato, poche ore dopo, privo di sensi, all'interno della auto lasciata aperta e parcheggiata sotto il sole cocente. E' la versione raccontata dai genitori del piccolo ai carabinieri di Alghero su quanto avvenuto mercoledì scorso A Olmedo, un comune di quattromila abitanti nel nord della Sardegna, in provincia di Sassari. Il bambino, che si trovava in vacanza con il padre e la madre, entrambi di nazionalità romena, è morto dopo giorni di agonia al Policlinico Gemelli di Roma.