Trasferirsi a lavorare pagando solo un euro per un mese d'affitto. E' l'iniziativa promossa dal Comune di Ollolai, in provincia di Nuoro, che per contrastare lo spopolamento ha deciso di puntare sui cosiddetti "nomadi digitali". E cioè su professionisti a cui per lavorare bastano un pc portatile e una connessione internet.