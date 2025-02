Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sabotata la pista da bob

Allarme a Cortina sulla pista da bob in costruzione per le olimpiadi invernali dell'anno prossimo. "Un atto irrispettoso che mette in difficoltà chi lavora giorno e notte", ha dichiarato il commissario di governo Fabio Saldini. "Un vile atto di terrorismo", rincara il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. "Ci vogliono far tardare i lavori - aggiunge - ma non possono riuscirci".