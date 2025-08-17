Nubifragio su Arezzo, automobilisti bloccati nei sottopassi

Violento temporale si è abbattuto su Arezzo intorno alle 19. Ha causato allagamenti e il blocco di diversi sottopassi. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno soccorso alcuni automobilisti rimasti bloccati in alcuni sottopassi cittadini. Una frana ha causato disagi nella zona di Olmo, alle porte della città. "La situazione è sotto controllo, ma ci vorrà tempo per tornare alla normalità", ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti, ringraziando vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine per il pronto intervento nell'emergenza