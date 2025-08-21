Nord Stream, arrestato a Misano un ucraino sospettato del sabotaggio

Ricercato in Germania e braccato dall'Interpol, oggi l'arresto vicino a Rimini. Si tratta di un ucraino sospettato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel 2022. Una operazione di polizia che conferma come l’Italia sia considerata uno snodo strategico nella guerra di intelligence legata al conflitto russo ucraino.