il fermo è avvenuto su richiesta della germania

Nord Stream, arrestato a Misano un ucraino sospettato del sabotaggio

Non è il primo caso in cui l'Italia"si dimostra snodo strategico nella guerra di intelligence legata al conflitto russo-ucraino

di Roberto Lamura
21 Ago 2025 - 18:51
Ricercato in Germania e braccato dall'Interpol, oggi l'arresto vicino a Rimini. Si tratta di un ucraino sospettato di aver preso parte al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel 2022. Una operazione di polizia che conferma come l’Italia sia considerata uno snodo strategico nella guerra di intelligence legata al conflitto russo ucraino.

