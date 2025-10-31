Logo Tgcom24
dopo il terremoto del 2016

Norcia, riapre la Basilica di San Benedetto a 9 anni dal sisma

Ricostruita la casa del patrono d'Europa

di Ilaria Liberatore
31 Ott 2025 - 15:10
01:30 

Nove anni dopo la grande scossa del 30 ottobre 2016, Norcia ritrova il suo simbolo più amato. Nell'anniversario del terremoto, la Basilica di San Benedetto viene infatti ufficialmente riconsegnata alla diocesi dopo un lungo e complesso restauro. In piazza San Benedetto, dove per anni sono rimaste le ferite del sisma, si respira un'emozione profonda: molte persone si fermano ad ammirare la facciata completamente recuperata, segno concreto della rinascita della città e dell'intera Valnerina. 

