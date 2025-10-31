Norcia, riapre la Basilica di San Benedetto a 9 anni dal sisma

Nove anni dopo la grande scossa del 30 ottobre 2016, Norcia ritrova il suo simbolo più amato. Nell'anniversario del terremoto, la Basilica di San Benedetto viene infatti ufficialmente riconsegnata alla diocesi dopo un lungo e complesso restauro. In piazza San Benedetto, dove per anni sono rimaste le ferite del sisma, si respira un'emozione profonda: molte persone si fermano ad ammirare la facciata completamente recuperata, segno concreto della rinascita della città e dell'intera Valnerina.