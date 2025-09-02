Nonna Margherita, l'ultima a indossare l'abito tipico di Scanno

Affacciata alla finestra del borgo - poco più di mille abitanti - è diventata un'attrazione. Con lei fino a qualche settimana fa c'erano Adelia e Anna, ribattezzate le "regine di Scanno". Dopo la loro scomparsa Margherita è rimasta l'ultima donna del borgo a vestire con l'abito di un tempo che fu. Oggi è felice e non cambierebbe mai il suo stile, ma ai flash dei cellulari preferisce la tranquillità della sua casa e la cura della famiglia.