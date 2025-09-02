Nonna Margherita, l'ultima a indossare l'abito tipico di Scanno

Novantaquattro anni, è diventata nel giro di pochi giorni una star del webdi Michele Pagano
Chiunque arrivi a Scanno, provincia dell'Aquila, non può rinunciare a un selfie con la signora Margherita, 94 anni, diventata nel giro di pochi giorni una star del web. È l'unica in paese a indossare dal 1948 l'abito tradizionale del posto: ampio gonnellone, scialle e fazzoletto in testa.
"Mi piaceva, era il costume scannese e mi piaceva indossarlo. Eravamo cinque sorelle: tre indossavano il costume, le altre due no. A loro non piaceva, a me sì", dice.
Aveva appena 18 anni quando decise di vestire i panni che l'avrebbero accompagnata per tutta la vita. Immortalata dai grandi fotografi del Novecento del calibro di Henri Cartier-Bresson, Ferdinando Scianna e Renzo Tortelli, da 76 anni è custode di una tradizione destinata a scomparire. "È il costume scannese e mi piaceva indossarlo. Eravamo cinque sorelle: tre indossavano il costume, le altre due no. A loro non piaceva, a me sì", dice.
Affacciata alla finestra del borgo - poco più di mille abitanti - è diventata un'attrazione. Con lei fino a qualche settimana fa c'erano Adelia e Anna, ribattezzate le "regine di Scanno". Dopo la loro scomparsa Margherita è rimasta l'ultima donna del borgo a vestire con l'abito di un tempo che fu. Oggi è felice e non cambierebbe mai il suo stile, ma ai flash dei cellulari preferisce la tranquillità della sua casa e la cura della famiglia.
