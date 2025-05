Non paga il mantenimento per i figli: 100 euro di multa al giorno

Il Tribunale di Verona ha multato un papà che non paga il mantenimento dei figli alla ex moglie, come stabilito tra le parti, in maniera consensuale, in sede giudiziaria durante il processo di separazione. L'uomo dovrà corrispondere 100 euro in più al giorno alla donna per via della sua mancanza, anche quando lamenta di vantare già un credito per aver sostenuto diverse spese dei figli.