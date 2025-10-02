Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
II video

Nicholas, il 24enne nato senza braccia che guida e fa il dj con i piedi

Ha 24 anni ed è residente a Badalucco (Imperia)

02 Ott 2025 - 17:22
00:55 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri