A CANONICA D'ADDA

Nella Bergamasca il sindaco-carpentiere che ripara i tetti agli anziani

Dopo i violenti acquazzoni di luglio a sistemare tegole pericolanti c'è Paolo Arcari, primo cittadino di Canonica d'Adda"

di Luca Amodio
28 Ago 2025 - 20:29
01:35 

A inizio luglio una bomba d'acqua si abbatte su Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo. Diversi i danni tra gli edifici pubblici e privati, tra cui il tetto della casa di una signora. "C'erano delle tegole che sporgevano per la maggior parte della loro lunghezza sulla strada; con un po' di vento avrebbero accoppato qualcuno", racconta il sindaco-carpentiere che ripara i testi agli anziani. Si chiama Paolo Arcari, è un uomo del fare: si rimbocca le maniche e si arrampica fino a sette metri di altezza.

