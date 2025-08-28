Nella Bergamasca il sindaco-carpentiere che ripara i tetti agli anziani

A inizio luglio una bomba d'acqua si abbatte su Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo. Diversi i danni tra gli edifici pubblici e privati, tra cui il tetto della casa di una signora. "C'erano delle tegole che sporgevano per la maggior parte della loro lunghezza sulla strada; con un po' di vento avrebbero accoppato qualcuno", racconta il sindaco-carpentiere che ripara i testi agli anziani. Si chiama Paolo Arcari, è un uomo del fare: si rimbocca le maniche e si arrampica fino a sette metri di altezza.