dove vivevano i 4 minori

Nel campo Rom di via Selvanesco, l'inviato Davide Loreti: "Dopo le sassate troviamo il deserto"

La troupe del Tg4 è tornata nell'insediamento abusivo dove vivevano i quattro minori a bordo dell'auto che ha investito e ucciso a Milano una pensionata

di Davide Loreti
14 Ago 2025 - 19:42
02:01 

La troupe del Tg4 con l'inviato Davide Loreti è tornata nel campo Rom di via Selvanesco a Milano dove vivevano i quattro minori che erano a bordo dell'auto rubata che ha travolto e ucciso la pensionata 71enne Cecilia De Astis. Al primo ingresso l'accoglienza non fu delle migliori: i colleghi furono accerchiati da donne e bambini presenti nell'insediamento abusivo e allontanati a sassate. "Dopo le sassate - dice Loreti - troviamo il deserto". Ecco il reportage.

