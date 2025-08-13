Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
monitoraggio serrato

Nel campo Rom di Napoli, tra degrado e illegalità

Operazioni a tappeto tra i campi nomadi di Casoria, Secondigliano e Giugliano per colpire chi delinque, ma anche fotografare da vicino le fragilità sociali

di Andrea Noci
13 Ago 2025 - 20:28
01:37 

Bambini che giocano scalzi tra cumuli di rifiuti, strade che sembrano discariche a cielo aperto e, poco più in là, i carabinieri che controllano documenti, perquisiscono case, sequestrano auto. Sono le immagini che documentano la vita nei campi rom di Napoli, dove degrado e illegalità si intrecciano ogni giorno. Negli ultimi mesi, il monitoraggio è diventato serrato.

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri