Nebbia a Pantelleria, voli cancellati e passeggeri in attesa

A causa della scarsa visibilità, dovuta alla forte umidità, stamane è stato cancellato il volo delle 7 Palermo-Pantelleria della compagnia Dat in partenza da Palermo per l'isola. Una situazione che si è riproposta dopo che ieri un altro volo Dat, partito da Punta Raisi, era rientrato a Palermo alle 17.26 sempre per la stessa ragione. Ancora ieri, un Volotea da Bergamo diretto a Pantelleria era stato dirottato su Palermo alle 12.50 e riprogrammato per il pomeriggio. Ma i passeggeri, imbarcati alle 17:20, sono stati fatti scendere dall'aereo alle 19.35 perché le condizioni sull'isola di destinazione non consentivano l'atterraggio. Sono circa 400 i passeggeri portati in albergo per la notte e chi doveva partire oggi, oltre 600 persone, è rimasto in attesa e due terzi di loro si sono imbarcati sulla nave di linea per Trapani.