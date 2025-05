Napoli, un asilo al posto del fortino della camorra: "Educhiamo i piccoli per non punirli da adulti"

La visita a Napoli del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, con il Commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano, è stata l'occasione per ufficializzare la nascita di un asilo in un immobile confiscato a un boss della camorra. Il progetto sarà affidato alla fondazione "'A voce d''e creature" Onlus, gestita da don Luigi Merola. "Vogliamo formare i bambini per non punire gli adulti", spiega don Merola. "Avevamo bisogno di una sede per accogliere anche i piccoli da 0 a 5 anni", ha aggiunto.