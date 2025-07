Napoli, Terremoto di magnitudo 4 in città e ai Campi Flegrei

Ore 9.14 la terra nei Campi Flegrei ha ripreso a tremare. Una scossa di magnitudo 4.0 avvertita in tutta la città di Napoli. Molte le segnalazione ricevuta dai vigili del fuoco. Ma fortunatamente non si registrano né feriti né gravi danni. Non la più forte delle scosse registrate recentemente. l'ultima lo scorso 30 giugno era stata 4.6.

In molti si sono riversati sulle strade. Tra gli abitanti dei Campi Flegrei, ormai, prevale la rassegnazione