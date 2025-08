Napoli, operazione antidroga Don Coluccia in azione nel quartiere dello spaccio

A Napoli la criminalità organizzata si è impossessata del quartiere Pianura, dove nell'ultimo periodo gli affari sono cresciuti e interi palazzi sono diventati fabbriche di stupefacenti. La droga qui viene impacchettata e smistata in tutta la città. L'inviato Alessio Fusco cerca ha cercato di capire come funziona il meccanismo con l'aiuto di don Coluccia, prete anti spaccio che non si fa intimidire ed è sotto scorta per le sue battaglie.