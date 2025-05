Non c'è due senza tre. Sul fronte movida, a Napoli, è per la terza volta il Comune a essere condannato a risarcire gli abitanti del centro storico. Colpevole di non aver fatto nulla di concreto per limitare rumori e caos. E, precisamente, sono 19 i residenti di Piazza del Gesù a cui spetta un risarcimento di 40mila euro ciascuno.