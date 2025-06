Napoli, maxi incendio al Centro Direzionale

Nel pomeriggio di domenica 29 giugno un grosso incendio è divampato nella zona del centro direzionale di Napoli. In particolare, le fiamme si sono accese in via Gianturco. Il rogo sarebbe divampato prima in un'area verde e soltanto in un secondo momento il vento avrebbe spinto le fiamme nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo. Nella zona l'area e irrespirabile e la visibilità è limitata. Il fumo è visibile da diversi punti della città. Via Gianturco è chiusa al traffico. Si indaga sulle cause dell'incendio.