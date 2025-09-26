Napoli, gli occupanti dell'ex motel Agip: "No allo sgombero"

L'ex motel Agip, nei primi anni Novanta, era stato acquisito dal Comune di Napoli per contrastare l'emergenza abitativa. Ma nel 2000 il degrado e l'abbandono hanno preso il sopravvento, fino a un nuovo intervento dell'amministrazione. Ora qui si trovano persone senza lavoro, donne affette da gravi malattie e mamme che si prendono cura dei propri figli, nati sotto tetti fatiscenti'. Insufficienti i recenti sostegni del Comune. Lo sgombero senza una soluzione alternativa rappresenta il definitivo abbandono istituzionale per coloro che qui hanno imparato a sopravvivere. Una situazione che, da tempo, stanno contrastando con ulteriori occupazioni nei luoghi simbolo della città. "Faremo quello che abbiamo fatto fino a oggi, andiamo a dormire sotto al Comune oppure nel Duomo oppure da qualche altra parte, perché noi case non abbiamo", afferma un occupante.