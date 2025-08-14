Logo Tgcom24
Napoli festeggia i 20 anni della spiaggia pubblica

Il Mappatella Beach è il frutto di anni di battaglie per il mare libero e sicuro per tutti

di Bruna Varriale
14 Ago 2025 - 21:47
Oggi il Mappatella Beach è una spiaggia pubblica attrezzata con docce e bagni chimici, rampe di accesso, sedie e una palestra all’aperto gratuita per persone con disabilità. Un risultato frutto di anni di battaglie per garantire il diritto al mare libero e sicuro per tutti. La festa del 14 agosto per il 20 compleanno è l'occasione per ricordare le battaglie vinte e per ribadire l’impegno a difendere questo bene comune, patrimonio di tutti i napoletani.

