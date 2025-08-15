Napoli, città aperta alle ferie

"Napoli è stupenda, ne vale pena". Chi la vede ne rimane estasiato e non può fare a meno di raccontarne il fascino. Napoli non va in ferie, ma rimane aperta al mondo con le sue bellezze naturali e artistiche. E allora si parte dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, dove è possibile visitare i due capolavori di Caravaggio, l'Ecce Homo e la Flagellazione di Cristo. Ad attirare tanti visitatori è anche il Museo archeologico nazionale, che ospita la mostra dedicata agli arredi di Pompei. Il vero epicentro in cui sfocia il fiume di persone è il centro storico, dove folclore e prelibatezze scandiscono la viabilità. E i primi visitatori sono gli stessi napoletani.